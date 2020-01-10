محلي أم أجنبي؟.. سموحة يحدد موقفه من بديل حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن مجلس إدارته حاول إثناء حسام حسن عن قرار الاستقالة لكنه في النهاية رضخ لرغبته.

وأعلن نادي سموحة رسمياً رحيل حسام حسن عن قيادة الفريق بعد المواجهة المقبلة أمام حرس الحدود.

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وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال فرج عامر :"احترمنا في النهاية رغبة حسام حسن وارتباطاته، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباراة المقبلة".

وأضاف عامر :"مباراة حرس الحدود المقبلة ستكون الأخيرة لحسام حسن الذي عمل معنا بإخلاص واجتهاد ومثابرة، ونشكره على الفترة التي قضاها معنا".

وأنهى رئيس النادي السكندري :"لن نتعاقد مع مدرب أجنبي نظراً لأننا في منتصف الموسم، سنتجه إلى المدرب المصري، ولدينا أكثر من اسم قوي مرشح لخلافة حسام حسن".