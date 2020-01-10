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بالفيديو.. أتليتكو يفجر مفاجأة أمام برشلونة ويتأهل لمواجهة ريال مدريد بنهائي السوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- (د ب أ):

فجر أتلتيكو مدريد مفاجأة من العيار الثقيل وتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تغلب على 3 / 2 في مباراة مثيرة جمعت الفريقين اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي من منافسات السوبر الإسباني، التي تحتضنها على ملعب مدينة الملك عبد الله (الجوهرة المشعة) في جدة.

وافتتح البديل كوكي التسجيل لأتلتيكو مدريد من أول لمسة له في المباراة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ثم أدرك النجم الأرجنتيني ليونيل التعادل لبرشلونة في الدقيقة 51 قبل أن يضيف زميله النجم الفرنسي أنطوان جريزمان هدف التقدم 2 / 1 في الدقيقة 62 .

بعدها تعادل أتلتيكو مدريد بهدف سجله ألفارو من ضربة جزاء في الدقيقة 81 ثم سجل زميله أنخل كوريا هدف الفوز 3 / 2 لأتلتيكو في الدقيقة 86 .

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وألغى الحكم خوسيه لويس جونزاليس هدفين لبرشلونة من ميسي وجيرارد بيكيه في الدقيقتين 60 و74، إثر اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) وذلك بداعي لمسة يد وتسلل، على الترتيب.

وجاءت خسارة برشلونة بمثابة صدمة لشريحة كبيرة من الجماهير السعودية التي كانت تأمل في استضافة الكلاسيكو المثير بين عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد، بمشاركة النجم ميسي.

وتأهل أتلتيكو مدريد بذلك للقاء في النهائي يوم الأحد المقبل على الملعب نفسه، حيث كان ريال مدريد قد صعد للنهائي بفوزه على فالنسيا 3 / 1 مساء الأربعاء، في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي.

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