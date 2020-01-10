‎مصطفى فتحي: جاهزون للفوز على زيسكو.. ولن نفرط في أي نقطة على ملعبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

قال مصطفى فتحي، لاعب وسط فريق الزمالك، إن فريقه وزيسكو الزامبي تبقى حظوظهما متساوية خلال المباراة التي ستجمعهما، مشيرًا إلى أن الزمالك يلعب على الفوز فقط؛ خاصة في المباريات التي تكون على ملعبه.

الزمالك يستضيف في التاسعة مساء يوم غد السبت نظيره زيسكو الزامبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف فتحي ـ خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاصة بالمباراة ـ في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زيسكو الزامبي اليوم الخميس ـ:"الفريق يعلم جيدًا قوة المنافس ورغبته الكبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل في المباراة الماضية، الفريق شارك في بطولة الكونفيدرالية العام الماضي وكانت صعبة للغابة، واللاعبون ذاتهم الذين توّجوا بالكونفيدرالية متواجدون بدوري الأبطال أفريقا التي نراها أصعب، ولكننا قادرون على المنافسة".

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وأشار لاعب الزمالك إلى أنه من غير المقبول على الإطلاق التفريط في أي نقاط على ملعب الزمالك والفوز على أرضنا هو مفتاح التأهل للدور المقبل.

وأوضح لاعب وسط الزمالك أن الفريق أغلق صفحة الدوري نهائيًا ويركز بشكل كامل في دوري أبطال أفريقيا، ويريد حسم الصعود لذلك الجميع يد واحدة.

وعن المنافسة على المشاركة في التشكيل الأساسي للزمالك فقد أكد فتحي أنها حق أصيل للجهاز الفني، وهي في النهاية أمر إيجابي يصب في مصلحة الفريق.‎