إنبي يستأنف مرانه للقاء المقاصة بعد راحة لمدة يوم

يستأنف فريق إنبي تدريباته اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، بعد حصوله على راحة أمس بعد التعادل مع الاتحاد السكندري،

أول أمس بدون أهداف في الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز.

ويشارك في مران اليوم جميع

اللاعبين بمافيهم العائدون من الإيقاف رامى صبري وعبدالرحمن عامر في لقاء الاتحاد السكندري.

يذكر أن إنبي قد تعادل مع الإسماعيلي ثم الاتحاد السكندري 1-1 وصفر- صفر على التوالي.