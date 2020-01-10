مدرب طائرة تونس: لم نتأهل للأولمبياد بعد.. ولا يمكننا الاستهانة بالجزائر

أكد الإيطالي انتوني جاكوب المدير الفتي لمنتخب تونس للكرة الطائرة أن مباراته مع مصر في التصفيات المؤهلة للأولمبياد، لم تكن سهلة، رغم أن منتخبه حسمها بنتيجة 3 - 0.

وأضاف "جاكوب" في تصريحات عقب المباراة ان منتخب مصر منتخب كبير، لكنه درسه جيدا و يعرفه جيدا و يعرف لاعبيه

الكبار تحديدا لانه كان مدرب سابق له، كما أنه واجه منتخب مصر قبل 4 أشهر في كأس العالم للطائرة لذلك فهو دخل المباراة يعرف كل نقاط القوة و الضعف للفراعنة.

وتابع أنه يرفض فكرة التأكيد على أن منتخب

تونس حسم التاهل للأولمبياد بعد فوزه على مصر، مشددًا على أنه مازال أمامه مباراة هامة أمام منتخب الجزائر غدًا الجمعة، ولا يمكن الاستهانة بها، خاصة أن منتخب الجزائر منتخب كبير و قدم مباراة جيدة امام مصر في افتتاح التصفيات، و فاز على الكاميرون في ثاني مبارياته.

و يلتقي منتخب تونس مع الجزائر الجمعة، بينما يلعب منتخب مصر مع الكاميرون السبت في ختام التصفيات.