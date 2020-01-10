الجزيرة يقطع أحلام الاتحاد السكندري ويتغلب عليه في دوري سوبر السلة

حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادي الجزيرة الفوز على نظيره الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري سوبر

السلة للرجال.وفاز الجزيرة بنتيجة 73 مقابل 71 للاتحاد السكندري.بهذه النتيجة النتيجة يرتفع رصيد الجزيرة نقطتين ليكون 13 نقطة، بينما يرتفع رصيد الاتحاد السكندري نقطة واحدة ليكون 13 نقاط.وكان تخطى الاتحاد السكندري ال6 جوالات الماضية محققا العلامة الكاملة لينهي الجزيرة مواصلة انتصاراته.بينما لم يتلقي أيضا الجزيرة سوى هزيمة وحيدة منذ إنطلاق البطولة.