بالصور..عماد متعب وأسرته يتجولون في صحراء وادى الريان بالفيوم

زار عماد متعب، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، عددًا من المناطق السياحية بصحبة زوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة، وابنتيه تمارا وسيلين، شملت الزيارة بحيرات وادى الريان والبحيرة المسحورة وجبل المدورة ومنطقة الشلالات كما قام متعب وأسرته بزيارة معارض الحرف اليدوية والتراثية فى الفيوم،

خلال الزيارة حرص متعب وأسرته على التقاط الصور التذكارية وتوثيق الزيارة حيث التقطت الطفلتان صور عديدة لهما خلال التنزه على رمال الفيوم، وأمام شلالات البحيرة الكبرى بوادى الريان ومارسا

كنا خاضت تمارا وسيلين، تجربة فريدة باصرارهما على تعلم صناعة الفخار خلال الرحلة الأسرية فى وادى الريان، وقام صانعي الخزف والفخار بتصنيع الأواني الفخارية بمشاركة الطفلتين، كما قامت يارا نعوم وابنتيها التزلج على لوح التزلج فى منحدر رملى فى صحراء الريان وسط حالة من البهجة والسعادة،

كما أفراد أسرة متعب برحلة سفارى بالسيارة فى صحارى الفيوم شاركهم خلالها مرشد من قسم الإرشاد السياحى بالمحافظة، وفى نهاية الزيارة تجولت يارا وطفلتيها فى المنطقة باستخدام الـ"توك توك"، وسط فرحة بالأغانى الشعبية التى سمعوها أثناء تنقلاتهم.

وأبدى متعب سعادته بالزيارة إلى بحيرات وادى الريان ومنطقة الشلالات بالإضافة إلى الجو الرائع فى الفيوم وكذلك قرب المسافة من القاهره إلى الفيوم مما يجعل المحافظة قبلة للكثير فى سياحة اليوم الواحد.

البحيرة الكبرى بوادى الريان ومارسا رياضة التزلج على الرمال حيث كانت تمسك إحداهما بلوح تزلج على الرمال، فيما التقط متعب وزجته صورًا أيضًا مع طفلتيهما عددا من الصور الجماعية بصحراء الفيومكنا خاضت تمارا وسيلين، تجربة فريدة باصرارهما على تعلم صناعة الفخار خلال الرحلة الأسرية فى وادى الريان، وقام صانعي الخزف والفخار بتصنيع الأواني الفخارية بمشاركة الطفلتين، كما قامت يارا نعوم وابنتيها التزلج على لوح التزلج فى منحدر رملى فى صحراء الريان وسط حالة من البهجة والسعادة،كما أفراد أسرة متعب برحلة سفارى بالسيارة فى صحارى الفيوم شاركهم خلالها مرشد من قسم الإرشاد السياحى بالمحافظة، وفى نهاية الزيارة تجولت يارا وطفلتيها فى المنطقة باستخدام الـ"توك توك"، وسط فرحة بالأغانى الشعبية التى سمعوها أثناء تنقلاتهم.وأبدى متعب سعادته بالزيارة إلى بحيرات وادى الريان ومنطقة الشلالات بالإضافة إلى الجو الرائع فى الفيوم وكذلك قرب المسافة من القاهره إلى الفيوم مما يجعل المحافظة قبلة للكثير فى سياحة اليوم الواحد.

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