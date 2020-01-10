6 أرقاما مميزة في فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة في كأس السوبر الإسباني

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز على برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقامة في المملكة العربية السعودية، بنتيجة 3-2، وسجل أهداف "الأتليتي" كوكي في الدقيقة 46 وألفارو موراتا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء وآنخيل كوريا في الدقيقة 86، أما لبرشلونة فسجل ليونيل ميسي في الدقيقة 51 وأنطوان جريزمان في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز قد حجز أتلتيكو مدريد موعدًا لمواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة يوم الأحد 12 يناير على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ويقدم إليكم أهم أرقام المباراة وهي: -

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- أخر ثلاث انتصارات حققها فريق أتلتيكو مدريد على نظيره برشلونة تسببت في الإطاحة "البلوجرانا" من البطولات، ومرتين كانا في دوري أبطال أوروبا وهذه المرة في كأس السوبر الإسبانية، كما تعد تلك الانتصارات الوحيدة لدييجو سيميوني المدير الفني للأتليتي ضدهم في جميع المسابقات.

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- بهدف أنطوان جريزمان في فريقه القديم أتلتيكو مدريد قد نجح الآن في التسجيل ضد كل الفرق الإسبانية التي

- في الشوط الأول كان الغاني توماس بارتي الأكثر تمريرًا بـ 19 مرة أقرب لاعب له كان لويس سواريز بـ 11 والحارس البرازيلي نيتو بـ 10.

- آنخيل كوريا نجح في التسجيل في ثلاث مباريات متتالية مع أتلتيكو مدريد لتعد ذلك المرة الأولى له مع الأتليتي منذ انضمامه وكانت تلك الأهداف ضد ريال بيتيس وليفانتي وبرشلونة.

برشلونة سدد طوال المباراة 15 أما أتلتيكو مدريد فسدد 5 فقط، التصويبات 9 منها على المرمى للبلوجرانا وتصويبات الأتليتي كلها على المرمى.

- التمريرات الصحيحة برشلونة مرر 90%، أما الأتليتي فسدد 78%، الاستحواذ كان في صالح الفريق الكتالوني فتملك الكرة 72% أما "الروخي بلانكوس" فاستحوذ 28%.