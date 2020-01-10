أتليتكو مدريد يسقط برشلونة بثلاثية في السوبر الإسباني

فاز فريق أتليتكو مدريد علي نظيره برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس علي استاد الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور النصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني .

ونجح مهاجم فريق أتليتكو مدريد كوكي ، الذي حل بديلًا على حساب هيريرا في بداية الشوط الثاني، أن يحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 46 ، وذلك بعد أن انفرد بحارس مرمي برشلونة داخل منطقة الجزاء مسددًا كرة أرضية سكنت أقصى يسار المرمى .

ولم ينتظر الفريق الكتالوني طويلًا ؛ ليحرز ليونيل ميسي مهاجم الفريق هدف التعادل

في الدقيقة 51 من عمر المباراة، بعد أن سدد كرة صاروخية بقدمه اليمنى من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك أوبلاك حارس مرمي أتليتكو مدريد .

وفي الدقيقة 60 ، ألغى حكم المباراة خوسيه جونزاليس هدف أحرزه ليونيل ميسي، بعد أن لجأ لتقنية الفيديو ليحتسب لمسه يد على ميسي ، معلنًا إلغاء الهدف .

وقلب فريق برشلونة الطاولة على أتليتكو مدريد في الدقيقة 62 ، بعد أن سجّل أنطوان جريزمان مهاجم الفريق الكتالوني الهدف الثاني للفريق عقب استغلال كرة مرتدة