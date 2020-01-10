شاهد .. أتليتكو مدريد يعادل النتيجة أمام برشلونة

نجح فريق أتليتكو مدريد في معادلة النتيجة أمام برشلونة، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي، المقامة فعالياته في

جاء الهدف عبر اللاعب

بطولة السوبر السعودي، المقامة فعالياته في السعودية جاء الهدف عبر اللاعب موراتا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق.

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