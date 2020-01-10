صور.. وزير الرياضة يشهد حفل توزيع جوائز الموهوبين في المجالات الادبية

شهد مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل توزيع جوائز مسابقة العمل الأول للموهوبين في المجالات الادبية، وذلك تحت برعاية وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة دار المعارف.

أقيم الحفل على مسرح وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركةاوركسترا وزراةالرياضة بقيادة المايسترو سليم سحاب.

وفي كلمته أكد وزير الشباب على أن الوزارة تسعى إلي إكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات وذلك بالتعاون مع مختلف الوزرات والمؤسسات والهيئات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي إهتماما خاصا بإكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات.

واختتم وزير الرياضة كلمته بتهنئة كل الفائزين معربا عن سعادته بهذا الجيل من الشباب المبدع، مطالبا القائمين على هذه المسابقة بتوسيع قاعدة المنافسة للمشاركين في النسخ القادمة من هذه المسابقة، والاهتمام والتواصل مع من فازوا بالنسخة الحالية، موجها الشكر لمؤسسة دار المعارف العريقة برئاسة الكاتب الصحفي الكبير سعيد عبده رئيس مجلس الإدارة على جهودها في هذه المسابقة ورعايتها لهؤلاء الموهوبين.

الرياضة على أن الوزارة تسعى إلي إكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات وذلك بالتعاون مع مختلف الوزرات والمؤسسات والهيئات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي إهتماما خاصا بإكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات.واختتم وزير الرياضة كلمته بتهنئة كل الفائزين معربا عن سعادته بهذا الجيل من الشباب المبدع، مطالبا القائمين على هذه المسابقة بتوسيع قاعدة المنافسة للمشاركين في النسخ القادمة من هذه المسابقة، والاهتمام والتواصل مع من فازوا بالنسخة الحالية، موجها الشكر لمؤسسة دار المعارف العريقة برئاسة الكاتب الصحفي الكبير سعيد عبده رئيس مجلس الإدارة على جهودها في هذه المسابقة ورعايتها لهؤلاء الموهوبين.

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