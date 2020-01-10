العدالة السعودي يعلن تعاقده مع اللاعب أحمد مصطفى

أعلن فريق العدالة السعودي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع المهاجم المصري أحمد مصطفى. وسبق للاعب أن لعب في أندية جنت البلجيكي وسموحه المصري وأبها. يذكر أن العدالة يحل في المركز الخامس عشر بتسع نقاط في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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