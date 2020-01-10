أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الاسباني

أفسد أتلتيكو مدريد حَلم الشعب السعودي برؤية كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في جدة يوم 12 يناير المقبل بنهائي كأس سوبر إسبانيا، وحَول هزيمته أمام برشلونة 1/2 في الشوط الثاني إلى فوز مستحق بنتيجة 3/2 خلال الدقائق العشر الأخيرة من المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس 9-1-2020 على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي البطولة ليضرب موعدًا مع الريال في النهائي.

وأضاع هجوم برشلونة بقيادة لويس سواريز وابل من الفرص السهلة خلال الشوط الأول وسط تألق لافت من الحارس الدولي السلوفيني “يان أوبلاك” الذي تصدى لثلاثة أو أربعة فرص مؤكدة للتسجيل، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر سيميوني سحب لاعب الوسط الدولي المكسيكي “هيكتور هيريرا” من خط وسط الأتلتي لإشراك الإسباني كوكي، وبعد أقل من 18 ثانية على صافرة بداية الشوط، ترجم كوكي تمريرة في عمق دفاع برشلونة من أنخل كوريا لهدف السبق، بتصويبة مميزة على يمين الحارس نيتو.

واستفاد برشلونة من الانكماش الدفاعي الكبير للاعبي أتلتيكو مدريد بعد الهدف وشن العديد من الهجمات حتى سجل هدف التعديل بتسديدة قوية من على خط ال18 لليونيل ميسي بعد تمهيد مثالي من لويس سواريز للكرة على حدود المنطقة في الدقيقة 51.

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وفي الدقيقة 60، عاد ميسي ليُسجل الهدف الثاني بتصويبة أرضية روعة بعد استلام لكرة مرتفعة جدًا على خط ال18 قام بترويضها ومراوغة كوكي ثم التصويب بباطن القدم اليسرى قبل انقضاض توماس.

لكن الحكم “جونزاليس جونزاليس” قرر إلغاء الهدف بعد استعانته بتقنية VAR مؤكدًا أن ميسي لمس الكرة باليد أثناء مراوغة كوكي بعد تسلمه لها مباشرة.

ولم يتأخر هدف برشلونة الثاني لأكثر من 3 دقائق بعد إلغاء الحكم لهدف ميسي، واستطاع إحراز هدف التقدم برأسية لأنطوان جريزمان.

وبدأت لعبة الهدف الثاني للبرسا بكرة عرضية متقنة من جوردي ألبا ذهبت على رأس لويس سواريز الذي حولها برأسية نموذجية تصدى لها أوبلاك لترتد نحو القادم من الخلف “جريزمان” ليضربها برأسه في المرمى قبل نهوض أوبلاك.

وفي الدقيقة 73 عاد حكم المباراة ليلغي هدف جديد لبرشلونة سجله بيكيه بعدما راجع تقنية VAR بحجة تسلل أرتورو فيدال لحظة تسلمه لكرة طولية من ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء قبل التمرير نحو بيكيه في منطقة الستة ياردات.

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وبعد دقائق من تدخلات VAR المستمرة في إنقاذ الأتلتي، نجحت التغييرات التي أجراها دييجو سيميوني بنزول الثنائي فيتولو ويورينتي في استغلال الثغرات الواضحة وضوح الشمس في خط ظهر برشلونة.

وحصل أتلتيكو مدريد عند الدقيقة 80 على ركلة جزاء إثر تعرض فيتولو للعرقلة من الحارس نيتو، نفذها موراتا بتسديدها على يسار نيتو الذي ارتمى على اليسار.

وقبل النهاية بـ 4 دقائق فقط، أضاف أتلتيكو مدريد الهدف الثالث القاتل عن طريق أنخل كوريا بعد تسلمه تمريرة عميقة من موراتا ضربت مصيدة تسلل برشلونة لينفرد بها أنخل كوريا الذي سدد لترتطم في جسد نيتو وترتفع إلى الأعلى وتعانق الشباك.

وأضاع يورينتي الهدف الرابع في الدقيقة 90 عندما سدد كرة سهلة على نيتو لحظة انفراد تام بالمرمى!.

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم

هدف أتلتيكو مدريد الأول “كوكي”

هدف برشلونة الأول “ميسي”

هدف برشلونة الثاني “جريزمان”

هدف أتلتيكو مدريد الثاني “موراتا”

هدف أتلتيكو مدريد الثالث “أنخل كوريا”