غياب هاري كين الطويل يُقرب مهاجم ميلان من توتنهام في الميركاتو الشتوي

أكد توتنهام أنه سيفتقد لخدمات هدافه الأول “هاري كين” حتى شهر أبريل المقبل بسبب عملية جراحية سيخضع لها هذا الشهر.

وذكر النادي في بيان رسمي خضوع كين لفحوصات طبية أثبتت إصابته في العضلة الخلفية للفخذ بالساق اليسرى لن تُشفى بالعلاج الطبيعي قبل التدخل الجراحي.

ووصف المدير الفني لتوتنهام “جوزيه مورينيو” إصابة كين بالخطيرة والسيئة أثناء حديثه مع وسائل الإعلام بعد مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ميدلسبره مطلع الأسبوع، وقال الرجل الخاص “أخشى الأسوأ على كين الذي لا يمكن تعويضه”.

وسيؤثر غياب المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 26 عاماً على الأداء الهجومي للفريق الأبيض خصوصاً وأن الفريق لا يملك مهاجم يعتمد عليه حالياً منذ رحيل المهاجم الإسباني “فرناندو لورينتي” إلى نابولي بالمجان في الميركاتو الصيفي 2019.

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وبحسب ما جاء في تقارير إنجليزية، مساء اليوم الخميس 9-1-2020، فقد بدأ السبيرس مفاوضات جادة مع مهاجم ميلان “كريستوف بيونتيك” لضمه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبات مركز بيونتيك مهددًا في سان سيرو بعد عودة الأسطورة السويدية “زلاتان إبراهيموفيتش” من جديد، بالإضافة إلى تراجع ثقة المدير الفني للروسونيري “ستيفانو بيولي” في الهداف البولندي، وهذا ما جعل ميلان منفتحًا على بيع بيونتيك حال وصول عرض بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني قبل غلق الميركاتو الشتوي 2020.

ويريد توتنهام التوقيع مع اللاعب على سبيل الإعارة وهو ما يتعارض مع رغبة ميلان الذي يرغب في البيع بصفة نهائية.