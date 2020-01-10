- 1/2
- 2/2
أكد توتنهام أنه سيفتقد لخدمات هدافه الأول “هاري كين” حتى شهر أبريل المقبل بسبب عملية جراحية سيخضع لها هذا الشهر.
وذكر النادي في بيان رسمي خضوع كين لفحوصات طبية أثبتت إصابته في العضلة الخلفية للفخذ بالساق اليسرى لن تُشفى بالعلاج الطبيعي قبل التدخل الجراحي.
ووصف المدير الفني لتوتنهام “جوزيه مورينيو” إصابة كين بالخطيرة والسيئة أثناء حديثه مع وسائل الإعلام بعد مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ميدلسبره مطلع الأسبوع، وقال الرجل الخاص “أخشى الأسوأ على كين الذي لا يمكن تعويضه”.
وسيؤثر غياب المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 26 عاماً على الأداء الهجومي للفريق الأبيض خصوصاً وأن الفريق لا يملك مهاجم يعتمد عليه حالياً منذ رحيل المهاجم الإسباني “فرناندو لورينتي” إلى نابولي بالمجان في الميركاتو الصيفي 2019.
وبحسب ما جاء في تقارير إنجليزية، مساء اليوم الخميس 9-1-2020، فقد بدأ السبيرس مفاوضات جادة مع مهاجم ميلان “كريستوف بيونتيك” لضمه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وبات مركز بيونتيك مهددًا في سان سيرو بعد عودة الأسطورة السويدية “زلاتان إبراهيموفيتش” من جديد، بالإضافة إلى تراجع ثقة المدير الفني للروسونيري “ستيفانو بيولي” في الهداف البولندي، وهذا ما جعل ميلان منفتحًا على بيع بيونتيك حال وصول عرض بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني قبل غلق الميركاتو الشتوي 2020.
ويريد توتنهام التوقيع مع اللاعب على سبيل الإعارة وهو ما يتعارض مع رغبة ميلان الذي يرغب في البيع بصفة نهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر غياب هاري كين الطويل يُقرب مهاجم ميلان من توتنهام في الميركاتو الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.