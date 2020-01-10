رياضة | رمضان صبحي: علاقتي مميزة بكهربا واتمنى له التوفيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي: علاقتي مميزة بكهربا واتمنى له التوفيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي الأحمر مع محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية :"علاقتي ممزية للغاية بكهربا، لا يوجد أي شعور مضاد تجاه تعاقد الأهلي مع كهربا".

وأضاف :"لو الإصابة سياسية لن تستمر لـ5 أسابيع، لا يوجد تجديد عقد أنا ألعب في الأهلي معارًا لمدة موسم وستنتهي في شهر يونيو المقبل".

وتابع :"أتمنى لكهربا التوفيق في الفترة المقبلة وأن يظهر بشكل مميز، ويقدم الإفادة للنادي الأهلي، لأن هذا هو الأهم".

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع كهربا لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقدع مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.