رياضة | رمضان صبحي يكشف أخر تطورات إصابته موعد عودته للتدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يكشف أخر تطورات إصابته موعد عودته للتدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات الإصابة التي يعاني منها، وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية :"الأمور تسير بشكل جيد، وأصحبت أفضل من السابق".

وتابع :"أنفذ البرنامج التأهيلي منذ 3 أسابيع، وخلال أسبوعين سأعود مرة أخرى للمشاركة في التدريبات".

وزاد :"فترة الإصابة تكون صعبة للغاية، ولا بد من العلاج جيدًا، والإصابات العضلية من الممكن تخون والأمور تسير بشكل مستقر".

ويعاني رمضان صبحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال إحدى تدريبات الأهلي الشهر الماضي، قبل مباراة الإسماعيلي.