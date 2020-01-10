رياضة | رمضان صبحي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"سأتعافى خلال أسبوعين وسأتمكن من المشاركة مع الأهلي في المباريات".
وأضاف :"شرف كبير أن يترشح أي لاعب لجوائز الأفضل في أفريقيا ولكن كل ما يهمني هو النادي ومن خلال تعبي ومجهودي سأتمكن من المشاركة والترشيح للجوائز".
وتابع :"صلاح وماني استحقا التنافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا وعدم فوز صلاح بالجائزة لا يقلل من قدره وأتمنى فوزه بالجائزة العام المقبل".
وأردف قائلا :"أتمنى التوفيق لكهربا ولم أطالب بالرحيل أو تجديد عقدي بعد انضمامه للأهلي وعلاقتي جيدة به".
واستطرد قائلا :"لدي القدرة على اللعب في أي مركز في المناطق الهجومية وفوزنا بأمم أفريقيا للشباب وتأهلنا لأولمبياد طوكيو تعويض لغيابي عن بطولة أمم أفريقيا للكبار".
واختتم صبحي تصريحاته قائلاً :"حسام البدري يتواصل معي في الفترة الأخيرة وسأحدد مصيري مع الأهلي في يونيو المقبل".