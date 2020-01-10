رياضة | بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"سيطرنا على المُباراة رغم البداية الصعبة ولكن من كُرتين غير أتلتيكو كل شيء ونجح في تحقيق الفوز".
وأضاف :"أتلتيكو مدريد فريق رائع وحققوا نجاحًا كبيرًا ، كان هناك نهائي في المباراة ، وكانت هناك أوقات لم نحقق فيها نتائج جيدة".
وتابع :"في عالم كرة القدم عندما لا تحصل على نتائج جيدة وضع عدم الاستقرار في الفريق يتطور ولكنني احاول أن أفعل شيء".
وأشار :"بعد الخسارة أعرف بأنه سيكون هناك الحديث حول مستقبلي ، هذا أمر لا مفر منه ، أنا أهديء نفسي بالأشياء التي يمكنني التحكم بها".
وعن إمكانية إقالته من تدريب برشلونة عقب الخسارة قال :"من الطبيعي أن تخرج مثل هذه الأحاديث عندما تغيب النتائج لكني أسخر نفسي للعمل".