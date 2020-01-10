رياضة | بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن خسارة فريقه مساء اليوم أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل ثلاثة والخروج من كأس السوبر الإسباني.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"سيطرنا على المُباراة رغم البداية الصعبة ولكن من كُرتين غير أتلتيكو كل شيء ونجح في تحقيق الفوز".

وأضاف :"أتلتيكو مدريد فريق رائع وحققوا نجاحًا كبيرًا ، كان هناك نهائي في المباراة ، وكانت هناك أوقات لم نحقق فيها نتائج جيدة".

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وتابع :"في عالم كرة القدم عندما لا تحصل على نتائج جيدة وضع عدم الاستقرار في الفريق يتطور ولكنني احاول أن أفعل شيء".

وأشار :"بعد الخسارة أعرف بأنه سيكون هناك الحديث حول مستقبلي ، هذا أمر لا مفر منه ، أنا أهديء نفسي بالأشياء التي يمكنني التحكم بها".

وعن إمكانية إقالته من تدريب برشلونة عقب الخسارة قال :"من الطبيعي أن تخرج مثل هذه الأحاديث عندما تغيب النتائج لكني أسخر نفسي للعمل".