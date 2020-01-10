رياضة | سيميوني يكشف عن الخطة التي قادته للفوز على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يكشف عن الخطة التي قادته للفوز على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتليكو مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني المقام بالمملكة العربية السعودية

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"برشلونة فريق كبير على المستوى الأوروبي، مثله مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، ولا بد أن يكون لأتلتيكو مدريد منافس لهم".

وتابع :"المباراة كانت صعبة ولكن في الشوط الثاني لاعبو أتلتيكو مدريد أظهروا ما بهم من رغبة وباحثين على الانتصار وتحقيق الفوز".

وزاد :"ركزنا على إيجاد الثغرات في الخصم وتبادل الأدوار بين كوريا ولورينتي وهذا ساعد على الفوز".

وواصل :"وجودنا في النهائي سيجعلنا ننافس على اللقب على الرغم من أننا سنواجه فريقًأ قويًا".