رياضة | عاجل- تصريح مثير من فالفيردي عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- تصريح مثير من فالفيردي عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة حزنه الشديد عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل ثلاثة والخروج من كأس السوبر الإسباني.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"سيطرنا على مجريات كثيرة من اللقاء، لكن لم يحالفنا التوفيق أمام أتلتيكو مدريد، وفي النهاية للأسف خسرنا المباراة".

وتابع :"في بداية الشوط الثنائي تفاجئنا من هدف مبكر وحاولنا العودة وسيطرنا على أغلب مجريات الشوط الثاني وعدنا بالأهداف".

وأشار :"سجلنا هدفين ألغاها الـVAR واستحق أتلتيكو مدريد الفوز".

وواصل :"لن تؤثر هذه الهزيمة على مشوارنا في الليجا، نسعى لتقديم أفضل ما لدينا".

وزاد :"نسير بشكل جيد في الدوري المحلي، وأتمنى للجميع في السعودية أن يستمتعوا بالمباراة النهائية بين ريال مدريد وأتلتليكو مدريد".