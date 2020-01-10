رياضة | نجم أتلتيكو مدريد يتوعد أبناء زيدان في نهائي السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أتلتيكو مدريد يتوعد أبناء زيدان في نهائي السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر فيتولو لاعب فريق أتلتيكو مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"في الشوط الثاني ظهرنا بمستوى أفضل، مما كنا عليه في الأول، ونجحنا في تحقيق الفوز أمام برشلونة".