رياضة | نجم أتلتيكو مدريد يتوعد أبناء زيدان في نهائي السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أتلتيكو مدريد يتوعد أبناء زيدان في نهائي السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عبر فيتولو لاعب فريق أتلتيكو مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني.
وزاد :"جئنا إلى هنا من أجل التتويج باللقب، تخطينا منافسًا صعبًا، وأمامنا مباراة كبيرة أمام ريال مدريد".
وأضاف عقب نهاية المباراة :"في الشوط الثاني ظهرنا بمستوى أفضل، مما كنا عليه في الأول، ونجحنا في تحقيق الفوز أمام برشلونة".
وزاد :"جئنا إلى هنا من أجل التتويج باللقب، تخطينا منافسًا صعبًا، وأمامنا مباراة كبيرة أمام ريال مدريد".
وتابع :"تقدمنا بهدف لكننا لم نحافظ عليه، تمكنا أن نثبت للجمهور بظهورنا بشجاعة أكبر بتحقيق الفوز والعبور للمباراة النهائية".
وأتم حديثه :"جئنا للتتويج باللقب، وبطبيعة الحال فريق ريال مدريد كبير، والمباراة صعبة، وأتمنى لجميع عشاق الكرة في العالم الاستمتاع بالنهائي الذي يقام بالمملكة العربية السعودية".