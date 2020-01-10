رياضة | العياط يتعاقد مع أوكا وجزيرة في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العياط يتعاقد مع أوكا وجزيرة في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو نادي العياط في دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع كلاً من محمود محمد (أوكا) حارس مرمى العبور، ومحمد ممدوح (جزيرة) مهاجم حلوان العام، لمدة سنة ونصف لكلاً منهما في صفقة إنتقال حر لدعم الفريق في الدور الثاني للمجموعة الخامسة بالدوري القسم الثالث.

ووقّع اللاعبان على عقود انضمامهما للعياط، بعد إشادة محمد حسن المدير الفني للفريق، الذي أشاد باللاعبان، وأثنى على جهودهم السابقة.

يذكر أن العياط سيخرج لملاقاة المعادي، على ملعب الأخير السبت المقبل. يحتل العياط المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، بينما يحتل المعادي المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة



1- الدخان 34 نقطة

2- جولدي 29 نقطة

3- حلوان العام 28 نقطة

4- الإتصالات 28 نقطة

5- أكتوبر 22 نقطة

6- الصف 16 نقطة

7- القومي 15 نقطة

8- جينيس 14 نقطة

9- البدرشين 14 نقطة

10- أبو النمرس 12 نقطة

11- بشتيل 12 نقطة

12- المعادي 12 نقطة

13- العياط 8 نقاط

14- الصيد 8 نقاط