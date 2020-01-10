رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: نجم البرسا يُلمح بالانتقال إلى الريال وفقدان نجم الفريق في نهائي السوبر والعودة للصفقة القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: نجم البرسا يُلمح بالانتقال إلى الريال وفقدان نجم الفريق في نهائي السوبر والعودة للصفقة القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 9 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها عودة الهولندي فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي لدائرة اهتمامات الفريق في يناير الجاري.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- وكيل أعمال نجم ريال مدريد يحسم مصيره في الميركاتو الشتوي

نفى جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني إن نية وكيله في الرحيل عن ريال مدريد إلى الدوري الأمريكي في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الحالي.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا إمكانية رحيل جاريث بيل من أجل اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية مع النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام والذي تمكن من شراء حقوق نادي ميامي.

وقال جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل في تصريحات لشبكة ESPN العالمية:"موكلي لا يدرس الرحيل إلى الولايات المتحدة، من غير المتوقع أن يرحل عن ريال مدريد هذا الشهر أو في الصيف القادم أيضاً".

واختتم بارنيت تصريحاته قائلاً:"من المستبعد جداً بالنسبة إلى جاريث بيل أن تؤدي سوق الانتقالات الصيفية القادمة إلى تغيير المشهد، هو لديه عقد حتى عام 2022 وليس لديه نية للانتقال إلى وجهة أخرى".

- بروسيا دورتموند يهدد مستقبل حكيمي مع الملكي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية عن استعداد المغربي أشرف الحكيمي نجم بروسيا دورتموند الألماني والمعار من ريال مدريد الإسباني إلى العودة بعد أشهر إلى ناديه الأصلي ريال مدريد بعد تواجده مع بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة منذ صيف 2018.

وأفادت شبكة سكاي سبورت البريطانية بأن موقف ريال مدريد من اللاعب مجهول حتى الآن وهل هناك نية للإعتماد عليه في الموسم القادم أم سيكون هناك قرار ببيعه، حيث ترغب عدة أندية كبيرة في ضمه.

وأكدت الشبكة البريطانية وجود إتفاق بين ريال وبروسيا دورتموند يمنح النادي الألماني أحقيته بالتعاقد مع حكيمي وسيكون أول من يعرف إذا كان النادي الملكي سيبيع اللاعب.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن حكيمي البالغ من العمر 21 عاماً كان قد قدم آداءً مميزاً ورائعا مع بروسيا دورتموند، حيث يستطيع اللعب في أماكن كثيرة وله تأثير كبير على الفريق.

- إحصائية تكشف أهمية فالفيردي لريال مدريد

أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن فيدريكو أصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق وذلك بفضل الأدوار المهمة التي يقدمها على الصعيد التكتيكي بالإضافة إلى قدراته البدنية وسرعته الكبيرة مما جعل الفريق أكثر تحرراً في وجوده.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لم يخسر سوى مباراة واحدة بمشاركة فالفيردي هذا الموسم والتي كانت أمام ريال مايوركا وخاض وقتها 24 دقيقة فقط بينما لم يتلقى الملكي أي هزيمة في المباريات التي خاضها بشكل أساسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سجل 41 هدفاً خلال مشاركة فالفيردي وهو أربعة أضعاف ما سجله الفريق في المباريات التي لم يشارك بها بينما لم يستقبل الفريق سوى 10 أهداف فقط في مختلف البطولات بوجوده.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فالفيري شارك في 20 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم سواء كأساسي أو احتياطي وحقق الفريق الانتصار في 13 مباراة بينما تلقى هزيمة وحيدة وتعادل في 6 مناسبات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن في غياب فالفيردي خاض ريال مدريد 6 مباريات وفاز خلالها في مبارتين فقط بينما تلقى هزيمة وتعادل في 3 مباريات ولم يسجل الفريق سوى 8 أهداف فقط بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.

- نجم برشلونة يلمح لانتقاله إلى ريال مدريد

ألمح كارليس ألينيا نجم ريال بيتيس والمعار من برشلونة إلى إمكانية انتقاله إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في المستقبل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كارليس ألينيا انتقل إلى صفوف ريال بيتيس لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي وذلك من أجل أن يحصل على فرصة للعب بشكل منتظم في ظل خروجه من حسابات إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة في الموسم الحالي.

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وقال ألينيا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية :"كرة القدم في النهاية تدور كثيراً، لا تعرف أبداً ماذا سيحصل، بالطبع هو الفريق المنافس ولقد كنت في برشلونة طوال حياتي".

واختتم ألينيا تصريحاته قائلاً :"لكن قد تعلمت أن لا أقول مستحيل لأن كرة القدم تدور عدة مرات لكن من الواضح أنه الفريق المنافس ولا أفكر بالذهاب إلى ريال مدريد".

- نجم آياكس يعود لحسابات ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

أفادت تقارير صحفية عالمية فرنسية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سيعيد ترتيب حساباته بشأن إمكانية ضم الهولندي فان دي بيك نجم وسط آياكس الهولندي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد موقع Le10sport الفرنسي أن ريال مدريد يتابع منذ عدة أشهر نجم خط وسط آياكس بشكل جدي ويخطط من أجل التعاقد معه في نهاية الموسم الحالي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن آياكس أصبح مهدداً بفقدان فان دي بيك ليلحق بالثنائي فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت بعد رحيلهما مطلع الموسم الحالي لصفوف فريقي برشلونة ويوفنتوس على الترتيب.

وكشف الموقع الفرنسي نقلاً عن شبكة ESPN العالمية التي أكدت بأن مانشستر يونايتد سيقوم بخطف فان دي بيك للحصول على توقيعه في يناير، حيث يرغب أولي جونار سولشاير في ضم نجم وسط آياكس.

وألمح الموقع الفرنسي أن دخول مانشستر يونايتد في الصفقة سيجعل ريال مدريد يضطر لإعادة حساباته مرة أخرى تحسباً لحسم الأمر في يناير الحالي.

- فلورنتينو بيريز يفاجئ بعثة ريال مدريد في السعودية

‏أكد الصحفي الاسباني الشهير توماس جونزاليس مارتين أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز سيُسافر غدًا إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة نهائي كأس سوبر إسبانيا والتي ستجمع بين نادي ريال مدريد والفائز من مباراة برشلونة ونظيره نادي اتلتيكو مدريد بمباراة نصف النهائي الثاني.

يذكر أن نادي ريال مدريد قد حقق فوزا على حساب نظيره نادي فالنسيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني والتي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء علي ملعب الجوهرة المشعة الدولي بمدينة جدة ليصعد النادي الملكي إلى المباراة النهائية.

- السر وراء تسمية هدف كروس في مرمى فالنسيا بالأولمبي

استطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأربعاء 8 يناير ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وبنتيجة مباراة الأمس يكون نادي ريال مدريد قد حسم صعوده للدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني بشكل رسمي.

وسمي هدف توني كروس أمس في مرمى نادي فالنسيا بالهدف الأولمبي الذي لم يتمكن أحد من تسجيله منذ فترة.

ويعرض لكم موقع "الخليج 365" السر وراء تسمية هدف كروس بالهدف الأولمبي كالآتي:

ترجع هذه التسمية إلى أنه قبل عام 1924 لم يكن من المسموح تسجيل الهدف من ركنية ولكن بعد ذلك وفي مباراة ودية بعدها بأشهر سجل اونزايو لاعب الاورجواي السابق في مرمى الارجنتين من ركنية وأحدثت جدل كبير وكانت المباراة بمناسبة تكريم الاوروجواي بتتويجهم بالأولمبياد ولهذا أطلق عليه الهدف الأولمبي.

- رسمياً.. نجم ريال مدريد لن يلحق بنهائي السوبر الإسباني

كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية، عن الموقف النهائي لنجم الفريق من المشاركة في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني والذي يقام حاليا بالسعودية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان المدير الفني لريال مدريد لن يستدعي الويلزي جاريث بيل في قائمة الفريق التي ستُشارك في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، لعدم تعافيه من المرض.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن بيل لم يتعافى بعّد من المشاكل الجسدية التي لحقت به قبل بطولة السوبر، حيث أُصيب بعدوى في الجهاز التنفسي.

وتأكد عدم قدرة بيل عل المشاركة بنهائي السوبر والمُقرر إقامته يوم الأحد في مدينة جدة السعودية.