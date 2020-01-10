رياضة | أتلتيكو يقهر برشلونة ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني لمواجهة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو يقهر برشلونة ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني لمواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق أتلتيكو مدريد على نظيره برشلونة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 على ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب فريق برشلونة بحثا عن إحراز هدف التقدم، بينما اعتمد فريق أتليتكو مدريد على الالتزام الدفاعي التام والهجمات المرتدة.

حاول لاعبو برشلونة اختراق دفاعات فريق أتليتكو مدريد خلال أحداث الشوط الأول من خلال التسديدات القوية والكرات العرضية، وانطلاقات الأرجنتيني ليونيل ميسي المميزة، لكن باءت جميع المحاولات بالفشل.

وكانت أخطر فرص الشوط الأول بالدقيقة 38 بعد تمريرة رائعة من ميسي إلي جريزمان إلى داخل منطقة جزاء أتليتكو مدريد لينفرد بأوبلاك ويسدد كرة قوية تصدي لها حارس مرمي الأتليتي وأنقذ مرماه من هدف محقق، ليستمر التعادل السلبي مسيطرًا على اللقاء حتي اطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الاول.

في الشوط الثاني نجح فريق أتليتكو مدريد في احراز هدف مبكر بالدقيقة 46 عن طريق اللاعب كوكي بعدما تلقي تمريرة رائعة من زميله أنخيل كوريا، داخل منطقة جزاء البرسا لينفرد بالمرمي تمامًا ويضعها في الشباك بسهولة.

وجاء الرد سريعًا من نادي برشلونة حيث سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التعادل بالدقيقة 51 بعدما راوغ مدافعي أتليتكو مدريد ببراعة وسدد الكرة قوية في مرمي حارس الأتليتي أوبلاك.

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وسجل "ميسي" هدف ثاني لبرشلونة بالدقيقة 60 ولكن ألغاه حكم المباراة بداعي وجود لمسة يد على اللاعب الأرجنتيني أثناء محاولته السيطرة على الكرة قبل تسديدها في مرمي الأتليتي.

ونجح الفرنسي جريزمان في تعويض هدف ميسي الملغي، وسجل الهدف الثاني لبرشلونة بالدقيقة 62، بعد متابعة جيدة لتسديدة رأسية من لويس سواريز تصدي لها الحارس أوبلاك، ووضعها مهاجم منتخب فرنسا في شباك الأتليتي ليعلن تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف.

وألغي حكم المباراة هدف ثاني لبرشلونة سجله جيرارد بيكيه بالدقيقة 73، وذلك بعدما أثبتت تقنية الفيديو وجود تسلل على اللاعب فيدال قبل تمرير الكرة لزميله "بيكيه".

وحصل أتليتكو مدريد على ركلة جزاء بعد عرقلة نيتو فيتولو داخل منطقة جزاء برشلونة، سجل منها ألفارو موراتا هدف التعادل للأتليتي.

وخطف اللاعب أنخيل كوريا هدف الفوز لفريق أتليتكو مدريد بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 86، بعدما تلقي تمريرة ساحرة من زميله ألفارو موراتا لينفرد بالمرمي تمامًا، ويسددها بقوة داخل الشباك الكتالونية، ليفوز الأتليتي 3 / 2.

بهذا الفوز يتأهل أتليتكو مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني ويواجه فريق ريال مدريد والذي صعد للمباراة النهائية بعد فوزه على فالنسيا 3 / 1 وتقام المباراة يوم 12 يناير الجاري على ملعب "الجوهرة المشعة".