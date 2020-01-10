رياضة | أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 9 يناير العديد من الأخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها مفاجأت في قائمة الفريق لمواجهة زيسكو وأول خطوة من النادي لإستعادة نجم الفريق والسر وراء استبعاد نجم الفريق عن المواجهة القادمة وغيرها من الأنباء الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

ساسي يعلن جاهزية ساسي ويتحدث عن مفاجأة كبيرة بشأن القائمة الإفريقية

قال كارتيرون في تصريحات صحفية اليوم: "أمامنا مقعد وحيد في قائمة الفريق بالموسم الحالي، وكاسونجو يتدرب معنا وهو الأقرب له حتى الآن، تجربة مشاركة احمد عيد في مركز الظهير الأيمن كانت ناجحة وأمامنا العديد من اللاعبين بالقطاع سيتم الدفع بهم خلال المواجهات المقبلة".

واختتم: "فرجاني ساسي جاهز للمباراة بشكل طبيعي، وحازم إمام أيضا جاهز لمواجهة الغد ومتحمس ان يشارك للمباراة".

الزمالك يرد على شائعات هروب ساسي

حرص أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على الرد بشأن شائعة هروب فرجاني ساسي عن الفريق.

وقال أمير مرتضى، إن ما تردد بشأن هروب فرجانى ساسى بعد سفره إلى تونس محض شائعات غريبة.

وأضاف أمير مرتضى أن عودة فرجانى وانتظامه فى تدريبات الزمالك بشكل طبيعى يشير إلى أن ما يتردد يأتى من نسج خيال البعض ليس إلا، مؤكدًا أن سفر ساسى كان بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

أول خطوة رسمية من الزمالك لإستعادة نجم الفريق

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي الحصول على البطاقة الدولية الخاصة بالكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق بعد إرسال الوداد المغربي لها.

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وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي قد أكد أن مسألة قيد اللاعب ترجع للرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

سر تاستبعاد عبد الله جمعة من قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبدالله جمعة الظهير الأيسر من مباراة زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال افريقيا لأسباب فنية.

وأكد مصدر داخل الفريق أن السبب وراء استبعاد اللاعب هو عدم جاهزيته من الناحية الفنية وزيادة وزنه في الفترة الماضية.

أخبار نادي الزمالك اليوم

قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش- حازم إمام - محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - اأشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفي فتحي

خط الهجوم: عمر السعيد - مصطفي محمد

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي زيسكو يونايتد غدا الجمعة 10 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.