رياضة | أخبار الأهلي اليوم الخميس: 1.5 مليون يورو تحسم الصفقة الكبري.. حسم صفقة جديدة.. الأهلي يوافق على رحيل ثنائي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الخميس: 1.5 مليون يورو تحسم الصفقة الكبري.. حسم صفقة جديدة.. الأهلي يوافق على رحيل ثنائي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 9 / 1 / 2020:-

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس

1- الأهلي يقترب من صفقة "علي سوي" مقابل 1.5 مليون يورو:

اقترب نادي الأهلي من حسم صفقة البلغاري علي سوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سسكا صوفيا البلغاري لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

ويعد الجامبي علي سوي من أهم اللاعبين في سسكا صوفيا حيث أحرز 25 هدفًا في 55 مباراة بجميع البطولات ويبلغ من العمر 25 عامًا وبدأ مسيرته مع جامتل في جامبيا وانتقل إلى كييفو فيرونا بالدوري الإيطالي عام 2013.

وتبحث إدارة الأهلي عن مهاجم جديد بسبب تراجع مستوى وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن واقترب صفقة سوي من الحسم مقابل 1.5 مليون دولار.

2- الأهلي يكلف أمير توفيق لحسم التعاقد مع "تشونجا":

عاد مسؤولو النادي الأهلي لفتح خطوط اتصال مع الزامبي جاستن تشونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر داخل إدارة النادي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات حصل على الضوء الأخضر من مجلس الإدارة والسويسري رينيه فايلر لإنهاء الصفقة وحسمها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر: "ملف النيجيري بليسنج إليكي تم إغلاقه من جانب مسؤولي القلعة الحمراء، والتوجه إلى تشونجا جاء بناءً على رؤية فنية من الجهاز الفني".

وتابع: "أمير توفيق سوف يعقد جلسه مع وكيل اللاعب وناديه، والاتفاق على كافة بنود التعاقد، وفي حال التوصل لاتفاق سيكون الإعلان الرسمي قبل نهاية الأسبوع المقبل".

واختتم المصدر: "لوزيرن السويسري رفض التفريط في إليكي أو تخفيض القيمة المادية المطلوبة لرحيله، وهو ما جعل مسؤولو النادي صرف النظر عن خدماته".

موجز أخبار النادي الأهلي

3- "جوميز" أسوان يوقع للأهلي:

وقع محمد الصباحي مهاجم أسوان على عقود انضمامه إلى الأهلي تمهيدًا لضم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

Advertisements

ويلقب الصباحي بـ"جوميز" أسوان نسبة إلى بافتيمبي جوميز لاعب الهلال السعودي وحصل الأهلي على توقيعه تمهيدًا لحسم الصفقة مع ناديه بعد إبداء رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء رأيه في الصفقة خاصة أن الفريق يحتاج إلى مهاجم مميز.

في المقابل رد نادي أسوان أن عقد الصباحي يمتد مع الفريق حتى عام 2025 ولا يوجد به أي شروط جزائية لذلك لا يمكن أن يرحل إلا بالشكل الرسمي عن طريق إدارة النادي

وحدد أسوان مبلغ 10 ملايين لبيع اللاعب المطلوب في سموحة خاصة أنه من أبرز نجوم فريق الجنوب الذي يحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

4- مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل ثنائي الفريق في يناير:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موافقة الجهاز الفني للفريق على رحيل الثنائي الفريق صلاح محسن وعمار حمدي، لنادى سموحة أو إنبى وفقاً للأمور التفاوضية التى تتم بين الطرفين في الفترة الحالية.

وكان عمار حمدي قد تلقى أكثر من عرض في الفترة الأخيرة بعد تألقه في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، جاء أبرزها سموحة وإنبي والاتحاد.

وشارك عمار حمدي في تشكيل الأهلي أمام بني سويف في كأس مصر في اللقاء الذي حسمه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، ولم يشارك بعد ذلك في أي مباراة.

في المقابل خرج صلاح محسن من حسابات السويسري فايلر المدير الفني للفريق الذي تحفظ على مستوى اللاعب.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس

5- نجم الأهلي يبحث عن عرض سعودي للرحيل في يناير:

بدأ حسين السيد، الظهير الأيسر لفريق الأهلى، في البحث عن عرض فى الدورى السعودى للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما رفض اللاعب كل العروض المحلية التى وصلته مُؤخرًا.

ويفضل حسين السيد الانتقال إلى الدورى السعودى، خصوصًا أنه لديه تجربة سابقة جيدة فى صفوف فريق الاتفاق السعودى، قبل أن يعود للدورى المصرى من بوابة المارد الأحمر.

ورفض حسين السيد عددًا من العروض المحلية، فى الساعات الماضية، تحديدًا من الإسماعيلى وإنبى، كما يتجه نحو رفض محاولات الزمالك للحصول على خدماته، فى الميركاتو الشتوى الجارى.

6- اتحاد الكرة يُعلن قراره النهائي بشأن أزمة "كهربا":

عقدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، جلسة صباح اليوم الخميس، لبحث شكوى الزمالك المقدمة ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع، تحويل الملف بالكامل وتصعيد الشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، للحكم في القضية.

وأكدت اللجنة أن الاتحاد الدولي هو المسئول حاليًا عن القضية، بعدما وافق من قبل على قيد كهربا فى قائمة الأهلى.

وتلقى اتحاد الكرة أول أمس، شكوى رسمية من الزمالك ضد محمود كهربا، عقب مشاركة اللاعب بشكل رسمي مع الأهلي.