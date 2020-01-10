رياضة | 4 مباريات نارية بالقسم الرابع في بنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مباريات نارية بالقسم الرابع في بنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام الجمعة، منافسات الاسبوع السادس، بدورى القسم الرابع، ببنى سويف، ويتصدر معلمين الواسطى قمة المجموعة برصيد 11 نقطة فيما يتذيل مركز شباب بوش جدول المجموعة .

ومن المقرر أن يستضيف فريق معلمين الواسطى نظيره فريق اهناسيا في قمة الاسبوع ويسعى الفريقان لحصد الثلاث نقاط خاصة فى ظل احتلال معلمين الواسطى قم المجموعة بفارق نقطة وحيدة عن اهناسيا الوصيف بقيادة عمرو عبد العال .

فيما يسعى أكرم جابر المدير الفنى لفريق مركز شباب بوش لخطف الثلاث نقاط عندما يلاقي ضيفه مركز شباب الواسطى , وتسعى كتيبة بوش لتحسين النتائج فى ظل تذيل المجموعة .

وفي مباراة نارية يحل شبان بنى سويف ضيفا على مركز شباب باروط في موقعة قوية ومهمة للفريقان اللذان يسعيان للمنافسة على احتلال القمة .

فيمل يحل مركز سمسط ضيفا على مركز شباب الفشن الطامح لمواصلة النتائج الايجايبية بالفترة الاخيرة بقيادة مديره الفنى الكفء محمد امام .

وخلال 5 جولات بمنافسات المجموعة احتفظت أندية معلمين الواسطى واهناسيا بسجلهم الخالى من الهزائم فيما لم ينجح فريقى مركز شباب الواسطى وبوش فى تحقيق اى انتصار حتى الآن .

وتتصدر أندية معلمين الواسطى وشبان بنى سويف قائمة الاكثر تهديفا برصيد 11 هدف فيما تلقت شباك بوش الرياضى 19 هدف .

وكانت مباريات الجولة الخامسة بدورى القسم الرابع ببنى سويف قد أسفرت عن تعادل معلمين الواسطى أمام مركز شباب الواسطى سلبيا، بجانب تعادل اهناسيا ومركز شباب الفشن سلبيا .

فيما نجح مركز شباب باروط، فى تحقيق فوز على ضيفه بوش، بثنائية نظيفة، كما نجح الشبان المسلمين، فى تحقيق فوز على سمسطا الرياضى، بنتيجة 1/4 .

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ترتيب القسم الرابع .

1- معلمين الواسطى 11 نقطة

2 - اهناسيا 11 نقطة

3 - الشبان المسلمين 10 نقاط

4 - شباب الفشن 10 نقاط

5 - سمسطا الرياضى 6 نقاط

6 - باروط 6 نقاط

7 - الواسطى نقطتين

8 - بوش صفر

