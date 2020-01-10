الامارات | الشارقة تستضيف اليوم أول بطولة لـ «الشطرنج العشوائي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تستضيف اليوم أول بطولة لـ «الشطرنج العشوائي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بطولة الشطرنج العشوائي، على هامش البطولة الرئيسة لكأس الشارقة الدولي للفتيات، التي تختتم بعد غد، ويبلغ مجموع جوائزها 70 ألف درهم.

ومن المنتظر أن يشارك في البطولة 60 لاعباً ولاعبه، من بينهم لاعبو المنتخب الوطني، وعدد من المصنفين الدوليين، أبرزهم الأوكراني ديمتري، والبولندية مونيكا سوشكو، والفلبيني أوليفير، بعدما فتحت اللجنة المنظمة المشاركة للجنسين.

وأكد رئيس لجنة حكام البطولة، عبدالله مراد، أن الشطرنج العشوائي هو الشطرنج السريع نفسه، ويقام لأول مرة في الشرق الأوسط، لكن مع تغيير وضع القطع، وقال في تصريحات صحافية: «ستقام البطولة من سبع جولات، ويحصل الأوائل على جوائز مالية مقدمة من اللجنة المنظمة».

وكانت الرومانية أرينا بولماغا، قد واصلت تصدرها لبطولة كأس الشارقة للفتيات، رغم تعثرها بالتعادل أمام الصربية جوفانا رابورت في الجولة السادسة من البطولة. ورفعت بولماغا رصيدها إلى 5.5 نقاط، وسط ملاحقة قوية من أربع لاعبات في المركز الثاني بخمس نقاط، تتقدمهن الإيطالية أولغا زيمينا، والروسية دينارا دوراجيفا، والإندونيسية خاريزما، والبولندية مونيكا سوشكو.

وفجرت الإماراتية وافية درويش، المصنفة 33 في البطولة مفاجأة في الجولة السادسة بانتزاعها تعادلاً مستحقاً من المصنفة الرابعة الكازاخستانية بيبي سارا أصوباييفا، لتحافظ بذلك على المركز الثالث بـ4.5 نقاط إلى جانب تسع لاعبات.

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واسفرت بقية النتائج عن فوز الروسية دينارا دوراجيفا على الآذرية خيالة عبدالله، والبولندية مونيكا سوشكو على الروسية اناستازيا بيكوفا، وتغلبت الإندونيسية خاريزما على الروسية كاترينا سميرنوفا، والإيطالية أولغا زيمينا على الصربية درليوفيتس، وفرض التعادل نفسه على طاولة الألمانية جوزيفاين والصينية لي وكذلك على طاولة الفيتنامية نغيون تي ماي هونغ والهندية كاترينا ميشيل.

وأكد رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، الشيخ سعود بن

عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن استضافة البطولة تعدّ مكسباً كبيراً للشطرنج الإماراتي وللاعبات العرب، لما توفره لهنّ من فرص للاحتكاك بأفضل المصنفات واكتساب الخبرة، وقال في تصريحات صحافية: «إن الفعاليات الشطرنجية العديدة، التي تستضيفها الشارقة على مدار العام، قد أسهمت بصورة كبيرة في تطور مستوى اللعبة على مستوى الفتيات والرجال، بفضل ما تجده هذه اللعبة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة».

- البطولة تقام على هامش الحدث الرئيس، وبمشاركة 60 لاعباً ولاعبة.

4.5

نقاط للإماراتية وافية درويش في المركز الثالث بالبطولة.