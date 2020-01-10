الامارات | 3 أندية تبحث عن تأهل مبكر في «أبطال إفريقيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية تبحث عن تأهل مبكر في «أبطال إفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتطلع أندية الترجي التونسي حامل اللقب، ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، إلى حسم تأهلها المبكر للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك عندما تخوض الجولة الرابعة غداً. ويتواجه الترجي مع مضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي في المجموعة الرابعة، ومازيمبي مع ضيفه بريميرو أوغوستو الأنغولي في الأولى، وماميلودي مع ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري في الثالثة.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة بسبع نقاط. وضمن المجموعة عينها، يواجه الرجاء المغربي شبيبة القبائل الجزائري. وفي الثالثة يسعى الوداد الى تجديد فوزه على بترو أتلتيكو في لواندا غداً. وستكون المنافسة مفتوحة على مصراعيها في المجموعة الثانية، إذ يواجه الأهلي المصري بلاتينيوم من زيمبابوي، ويحل النجم الساحلي التونسي ضيفاً على الهلال السوداني.