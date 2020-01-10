الامارات | شاطئ «نسناس» في جميرا يستضيف بطولة «كايت سيرف» المفتوحة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن شاطئ «نسناس» في جميرا يستضيف بطولة «كايت سيرف» المفتوحة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام، صباح اليوم وغدا، على شاطئ نسناس في جميرا منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف (الجولة الأولى)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للعام الثالث على التوالي.

ويشارك نحو 100 متسابق ومتسابقة، يتنافسون على ألقاب 10 و12 فئة في سباقات هايدرو فويل، والمهارات المفتوحة «فري ستايل» و«توين تيب»، لللرجال والسيدات والناشئين، حيث ستتوزع على مدار يومين متتاليين.

ويبدأ البرنامج، اليوم، في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، باستكمال إجراءات التسجيل، ثم انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين في خيمة المنافسات بشاطئ نسناس، لشرح مسار السباق وإطلاع المشاركين والمشاركات على آخر التطورات قبل بدء المنافسات الصباحية، في تمام الساعة 11، لمدة ساعة واحدة، فيما تنطلق الفترة المسائية الساعة 1.30 ظهراً.

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وقال المدير التنفيذي للنادي، محمد عبدالله حارب، إن النادي سعيد باستمرار تنظيم هذا الحدث الكبير، الذي حقق نجاحاً ملحوظاً وتطوراً ملموساً في الموسمين الماضيين، ما دعا النادي إلى اعتماده بشكل دائم في روزنامة السباقات البحرية لهذا الموسم 2019-2020، وذلك بفضل الإقبال المتصاعد وزيادة عدد الممارسين لهذه الرياضة الشيقة والجميلة.

محمد عبد الله حارب

شواطئ جميرا تتزين بألوان مظلات كايت سيرف الجميلة