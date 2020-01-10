الامارات | مجيد بوقرة يدعم الملكي لعيون بنزيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجيد بوقرة يدعم الملكي لعيون بنزيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، عن عشقه وتشجيعه لفريق ريال مدريد الاسباني، متمنياً له الفوز بأغلى البطولات، وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يحب ويشجع ريال مدريد بشكل أكبر من أجل هداف الملكي، الجزائري الأصل كريم بنزيمة، متمنياً أن يتوج الريال إنجازاته بالفوز بالألقاب. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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