اخبار الرياضه

الامارات | مجيد بوقرة يدعم الملكي لعيون بنزيمة

0 نشر
الفجيرة■الإمارات اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجيد بوقرة يدعم الملكي لعيون بنزيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، عن عشقه وتشجيعه لفريق الاسباني، متمنياً له الفوز بأغلى البطولات، وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يحب ويشجع ريال مدريد بشكل أكبر من أجل هداف الملكي، الجزائري الأصل كريم بنزيمة، متمنياً أن يتوج الريال إنجازاته بالفوز بالألقاب.

 

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مجيد بوقرة يدعم الملكي لعيون بنزيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا