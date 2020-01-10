الامارات | لوكاس غالفاو لا يخاف من الصقور

شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاس غالفاو لا يخاف من الصقور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب الوصل، البرازيلي لوكاس غالفاو، إعجابه الشديد بالصقور، خلال إحدى رحلات السفاري في دبي، حسب ما نشر اللاعب على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، إذ أكد غالفاو أنه لا يخاف من الصقور، وتعامل مع أحدها دون رهبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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