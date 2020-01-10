الامارات | الطلياني: على اللاعبين مكافأة أنفسهم بالتأهل إلى «الأولمبياد»

شكرا لقرائتكم خبر عن الطلياني: على اللاعبين مكافأة أنفسهم بالتأهل إلى «الأولمبياد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النجم السابق لكرة الإمارات، عدنان الطلياني إن «لاعبي المنتخب الأولمبي لا ينقصهم أي شيء من أجل تحقيق إنجاز التأهل إلى الألعاب الأولمبية في (طوكيو 2020)». وأكد لـ«الإمارات اليوم»، ثقته الكبيرة بقدرة اللاعبين على تحقيق هذا الإنجاز، وقال: «على اللاعبين مكافأة أنفسهم بالتأهل إلى الأولمبياد»، في إشارة إلى أنهم بذلوا جهداً كبيراً في الفترة الماضية، وبات يتوجب عليهم قطف ثمار هذا العمل بالبطاقة الأولمبية.

وقال الطلياني: «أربع مباريات وسيكون المنتخب على أعتاب الحلم الأولمبي للمرة الثانية بعد (لندن 2021)». وتابع: «إن عليهم التمتع بالتركيز العالي، والثقة الكبيرة بأنفسهم، والتضحية وتقديم كل ما عندهم».

وأضاف الطلياني، الذي كان مشرفاً على الأولمبي في أولمبياد لندن: «معظم اللاعبين يلعبون في دوري الخليج العربي، ولا ينقصهم إلا تحقيق الإنجاز الكبير».

- عليهم التركيز العالي، والثقة الكبيرة بأنفسهم، والتضحية من أجل تكرار التأهل الأولمبي.