الامارات | الغساني: المنتخب سيظهر بقوة

شكرا لقرائتكم خبر عن الغساني: المنتخب سيظهر بقوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وعد مهاجم المنتخب الأولمبي، يحيى الغساني، جمهور الإمارات بأن «الأبيض» الأولمبي سيظهر بالصورة المطلوبة وبقوة في كأس آسيا تحت 23 سنة. ويدشن المنتخب البطولة بلقاء فيتنام اليوم. وتابع الغساني في تصريح صحافي: «جميع اللاعبين في كامل الجاهزية للتمثيل المشرف». ولفت الغساني إلى الحالة المعنوية الجيدة للاعبين، والروح العالية التي تسود في أوساطهم، مبيناً أن التدريبات خلال المعسكر الأخير شهدت منافسة كبيرة بين اللاعبين، من أجل الوصول إلى التشكيلة الأساسية. وقال إن «من شأن الفوز على فيتنام أن يمنح المنتخب الدفعة المعنوية اللازمة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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