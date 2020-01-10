الامارات | مصر تشارك بدورة الأندية العربية للسيدات في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك بدورة الأندية العربية للسيدات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، عن مشاركة مصر في النسخة الخامسة، المقررة من الثاني حتى 12 من الشهر المقبل، في أربع ألعاب، هي السلّة والطائرة والمبارزة والكاراتيه.
وقالت نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى النقبي: «نحرص في كل دورة على وجود أكبر عدد من اللاعبات المصريات، ما يرفع من مستوى المنافسات، ويرفد البطولة بنخبة من لاعبات الأندية والمؤسسات الرياضية المصرية، ويسهم في اكتساب وتبادل مزيد من الخبرات».
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