الامارات | 25 دولة في معرض الشرق الأوسط لرياضات المغامرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 25 دولة في معرض الشرق الأوسط لرياضات المغامرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، أمس، النسخة الخامسة من معرض الشرق الأوسط لرياضات المغامرة والتحدي «إكستريم سبورتس إكسبو»، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في قاعة الشيخ سعيد (1) بمركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى غد. وحضر الافتتاح أيضاً مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري.

ويشارك 100 عارض من 25 دولة، من بينهم عارضون من الإمارات، من المشروعات الوطنية التي تقدم خلاصة تجربة المصنعين الإماراتيين، في البحر والبر ورياضة المحركات.

ووفق بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، فإن المعرض يفتح أبوابه للزائرين مجاناً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، حيث يتيح الفرصة للزوار لتجربة أحدث الأجهزة والمعدات الخاصة برياضات التحدي والمغامرة، والتعرف إلى فائدتها.

ويضم المعرض عدداً من كبرى محال الدراجات الهوائية المحلية، مثل «بي إم سي»، «ذي سايكل هب»، «سايكل سنترال وجاينت».

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كما تتيح شركات الدراجات النارية الفرصة لجمهور المعرض، ممن يحملون رخصة قيادة الدراجات النارية السارية لتجربة قيادة أحدث طرز الدراجات النارية، كما شهد المعرض إطلاق مجموعة طرز دراجات شركة أبريليا 2020 للمره الأولى للجمهور في المنطقة.

وقال البيان إن الطاير استمع لشرح من مؤسِّسة ومالكة الشركة المتخصصة في تصميم وإنتاج ملابس الرياضيات المائية، رحمة فاضل المحيربي، التي أطلقت مع شقيقها هذا المشروع الوطني منذ ثلاثة أشهر، حيث تتولى تصميم الملابس وتزيينها برموز وعبارات خاصة بالبحر، كما تعمل حالياً على إنتاج الملابس التي يمكن ارتداؤها في جميع المناسبات وملابس رياضات الصيد، وأشاد الطاير بجهود رحمة، وتمنى لها النجاح في عملها، لاسيما أنها نجحت في تكوين تصاميم مميزة تربط بين جودة المنتج والبحر.

كما كشف الطاير، مع هلال المري، النسخة الأحدث من دراجة أبريليا التي تحمل الرمز (إكس)، وهي واحدة من 10 دراجات نارية في العالم، وهي مخصصة لسباقات المحترفين.

والتقى الطاير مع أحد المغامرين، الذي يزور الدولة حالياً في إطار رحلة حول العالم على دراجة نارية من طراز «فزبة»، وزار 69 دولة حتى الآن، وسيتوجه بعد ختام المعرض إلى أستراليا لاستكمال جولته العالمية، وسيزور في الطريق عدداً من الدول.

- الأبواب مفتوحة للزائرين مجاناً من الساعة 8:30 صباحاً حتى 5:00 مساءً.