الامارات | شباب الأهلي يهدّد الجزيرة برباعية دور المجموعات

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهدّد الجزيرة برباعية دور المجموعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الجزيرة قمة نصف نهائي كأس الخليج العربي، اليوم، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، الساعة 18:15، أمام شباب الأهلي، وسط غيابات مؤثرة في صفوفه تصل إلى خمسة لاعبين. في المقابل يهدد شباب الأهلي الجزيرة برباعية دور المجموعات حين فاز عليه 4-صفر.

ويغيب عن صاحب الأرض خمسة لاعبين، يشاركون مع الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلاند، وهم عبدالله رمضان وخليفة الحمادي ومحمد العطاس، وزايد العامري وعبدالرحمن العامري، بينما يفتقد شباب الأهلي لاعبين فقط، هما خلفان النوبي وعيد خميس.

وعملياً يعد الجزيرة الأكثر تضرراً من الغيابات، كون الحمادي وعبدالله رمضان ومحمد العطاس من العناصر الأساسية، التي يعتمد عليها المدرب الهولندي مارسيل كايزر، في المقابل سيفتقد شباب الأهلي خدمات عيد خميس الذي بات من الخيارات الأساسية في خط الوسط إلى جانب عبدالله النقبي، لكن الفريق لن يجد صعوبة في إيجاد البديل، بوجود وليد حسين، بينما لا يشارك خلفان النوبي مع الفريق، والأمر نفسه بالنسبة إلى محمد جمعة (بيليه) الذي تم استبعاده من قائمة الأولمبي بداعي الإصابة.

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ويأمل الجزيرة ألا يتكرر سيناريو دور المجموعات عندما خاض المباراة وسط غيابات عديدة، بسبب انضمام الدوليين إلى المنتخبات، ما أسهم في فوز شباب الأهلي بنتيجة كبيرة. وستكون أبرز مشكلات الجزيرة أيضاً في حراسة المرمى، خصوصاً مع الشكوك التي تحيط بمشاركة علي خصيف بسبب إصابته، وانضمام الحارس البديل عبدالرحمن العامري إلى الأولمبي، إذ يعد عادل أبوبكر المرشح الأبرز للمشاركة.

من جهته، يخوض شباب الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزاً ثميناً على العين في الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي، ليوسع الفارق في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن الشارقة، واستعاد الفريق خدمات حارسه المميز، ماجد ناصر، وبات جاهزاً للمشاركة.

ويراهن شباب الأهلي على الأفضلية الكبيرة أمام الجزيرة، إذ لم يخسر أمامه في آخر أربع مباريات، بفوزه في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراة واحدة.

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