الامارات | عبدالله صنقور.. عريساً

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله صنقور.. عريساً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالشارقة، عبدالله صنقور، بمناسبة زفافه، فيما تقدمت أسرة النادي عبر الحساب الرسمي على «تويتر» بخالص التهاني والتبريكات للاعب، سائلين الله أن يبارك له في زواجه. ويعد عبدالله صنقور أحد العناصر الشابة في صفوف الفريق الشرقاوي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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