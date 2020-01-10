شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني يُنهي العقدة المحلية وميسي لا ينقذ برشلونة للمرة الأولى منذ 11 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل أتلتيكو مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يلعب بنظام 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وذلك بعد أن تغلب على بطل الدوري 2019، برشلونة، بنتيجة 3-2.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يشهد الشوط الثاني 5 أهداف، نجح خلاله فريق أتلتيكو مدريد من قلب خسارته 2-1 إلى فوز 3-2، ليلعب الفريق نهائي كأس السوبر الإسباني للمرة السابعة في تاريخه (توج باللقب في مناسبتين سابقتين).

وافتتح لاعب الوسط الإسباني كوكي التهديف في المباراة بعد 20 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني، مسجلًا 3 أهداف بالتخصص ضد برشلونة (في 28 مباراة رسمية).

وعدل برشلونة النتيجة سريعًا بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق ليونيل ميسي، مسجلًا هدفه رقم 31 بالتخصص ضد أتلتيكو مدريد (من 40 مباراة رسمية).

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ووضع الفرنسي أنطوان جريزمان برشلونة في المقدمة، مسجلًا أول أهدافه على الإطلاق ضد فريقه السابق، في مباراته العاشرة ضد أتلتيكو مدريد (بقميص برشلونة وريال سوسيداد).

وعدل أتلتيكو مدريد النتيجة قبل 9 دقائق من النهاية عن طريق ركلة جزاء سجلها المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، الذي واصل التألق وبعد 4 دقائق فقط تمكن من صناعة هدف فريقه الثالث، وهدف الفوز بالمباراة، الذي جاء عن طريق المهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا، الذي سجل في 3 مباريات متتالية في مختلف البطولات مع أتلتيكو مدريد للمرة الأولى في مسيرته (ريال بيتيس وليفانتي في لاليجا، وبرشلونة في كأس السوبر).

وحقق دييجو سيميوني أول فوز له في مسابقة محلية «إسبانية» ضد برشلونة، في مواجهته رقم 23 للفريق في المسابقات المحلية (دوري، كأس الملك، كأس السوبر الإسباني)، وبعد أن فشل في 22 مواجهة سابقة (8 تعادلات و14 هزيمة)، من بينها مواجهتان سابقتان في كأس السوبر الإسباني (تعادل في مباراتي نسخة عام 2013).

ولأول مرة يخسر ليونيل ميسي في مباراة سجل فيها ضد أتلتيكو مدريد منذ 11 عامًا تقريبًا، وبالتحديد في مارس 2009 (برشلونة يومها خسر 4-3).

وخسر برشلونة مع فالفيردي للمرة الأولى ضد أتلتيكو مدريد بعد 5 مباريات سابقة دون هزيمة (3 انتصارات وتعادلين، جميعها في لاليجا).

وشهدت مباراة اليوم حدثا غير مسبوق لأتلتيكو مدريد ضد برشلونة في ولاية الأرجنتيني سيميوني (27 مباراة)، فالفريق المدريدي سجل 3 أهداف ضد برشلونة للمرة الأولى تحت قيادة سيميوني.