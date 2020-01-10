شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يجتمع بالأندية الشعبية بسبب الحكام و الجماهير صور .. اتحاد الكرة يجتمع بالأندية الشعبية بسبب الحكام و الجماهير عقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماع بعدد من الأندية بناء على طلب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لمناقشة أزمات الحكام إلى جانب الاستقرار على الاعداد المصرح لها بدخول الجماهير للمباريات. اتحاد الكرة يتفق مع الأندية علي رفض الاستبدال عقدت اليوم لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا وديا مع عدد من رؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز ، طالبوا خلاله بإعادة النظر في مسألة اختيار الحكام لمباريات مسابقة الدوري الممتاز ، وهو ما تفهمته لجنة إدارة الاتحاد ووعدت بحلها في أسرع وقت ممكن . اتحاد الكرة يخاطب الوزارة لعقد إجتماع مع وزير الداخلية بسبب الجماهير كشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة خلال جلسته مع عدد من أندية الدوري الممتاز أنه سيخاطب وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي من أجل عقد إجتماع مع وزير الداخلية محمود توفيق من أجل مناقشة الملفات الخاصة بعودة الجماهير بأعداد كبيرة للمباريات بشكل رسمي. حسام حسن يعتذر عن الاستمرار مع سموحة أكد مصدر بنادى سموحة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، أعتذر عن الاستمرار مع الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة مؤكدا أنه من المنتظر، أن يعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن، جلسة مع فرج عامر رئيس نادي سموحة، للإتفاق علي الرحيل وعلى أن تكون المباراة المقبلة للفريق السكندري أمام حرس الحدود، هي الأخيرة، وبعدها ينفصل الطرفين بالتراضي. Advertisements الزمالك بزيه التقليدى وحارسه بالأصفر فى مواجهة "زيسكو" البرتقالى أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبى، عن الفريق الأبيض زيه التقليدي باللون الأبيض في مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها في التاسعة مساء غدا الجمعة باستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ويرتدي حارس مرمى الزمالك زيه باللون الأصفر، في حين يرتدي فريق زيسكو زيه باللون البرتقالي، بينما يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق. الزمالك يتسلم بطاقة "كاسونجو" بعد مخاطبة الاتحاد المغربى تسلم مسؤولو الزمالك، البطاقة الدولية الخاصة بالكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، اليوم الخميس، بعد مخاطبة الاتحاد المغربى لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة لإرسال بطاقة اللاعب الذى أنهى إعارته للوداد المغربى خلال الفترة الماضية، لعدم حصوله على مستحقاته المالية بجانب عدم قيده ضمن صفوف الفريق المغربى بعد انتقاله إليه فى الصيف الماضى قبل قطع الإعارة. مدرب زيسكو: قادرون علي هز شباك الزمالك وبرودة الجو في مصر لن تعيقنا شاهد.. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة بلاتينيوم فى الثالثة من عصر بعد غد السبت، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على الملعب الوطني بهراري عاصمة زيمبابوي. شريف إكرامى يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي فى هراري واصل شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إجهاد السمانة الذي حرمه من تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة،وأنطلق مران الأهلي منذ قليل على الملعب الوطني في هراري، عاصمة زيمبابوي؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا، وكان الفريق قد تدرب أمس الأربعاء على نفس الملعب في تمام الخامسة مساء؛ نظرا لوصول البعثة إلى زيمبابوي ظهرا بعدما استغرقت رحلتها من القاهرة إلى هراري 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، قبل أن يخوض الفريق مرانه الثاني في هراري في الثالثة عصر اليوم.

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