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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 1 / 2020 فى مقدمتها ، رسميا رحيل حسام حسن عن تدريب سموحة . صور .. اتحاد الكرة يجتمع بالأندية الشعبية بسبب الحكام و الجماهير عقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماع بعدد من الأندية بناء على طلب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لمناقشة أزمات الحكام إلى جانب الاستقرار على الاعداد المصرح لها بدخول الجماهير للمباريات. اتحاد الكرة يتفق مع الأندية علي رفض الاستبدال عقدت اليوم لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا وديا مع عدد من رؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز ، طالبوا خلاله بإعادة النظر في مسألة اختيار الحكام لمباريات مسابقة الدوري الممتاز ، وهو ما تفهمته لجنة إدارة الاتحاد ووعدت بحلها في أسرع وقت ممكن . حسام حسن يعتذر عن الاستمرار مع سموحة أكد مصدر بنادى سموحة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، أعتذر عن الاستمرار مع الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة مؤكدا أنه من المنتظر، أن يعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن، جلسة مع فرج عامر رئيس نادي سموحة، للإتفاق علي الرحيل وعلى أن تكون المباراة المقبلة للفريق السكندري أمام حرس الحدود، هي الأخيرة، وبعدها ينفصل الطرفين بالتراضي. Advertisements الزمالك بزيه التقليدى وحارسه بالأصفر فى مواجهة "زيسكو" البرتقالى أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبى، عن الفريق الأبيض زيه التقليدي باللون الأبيض في مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها في التاسعة مساء غدا الجمعة باستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ويرتدي حارس مرمى الزمالك زيه باللون الأصفر، في حين يرتدي فريق زيسكو زيه باللون البرتقالي، بينما يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق. الزمالك يتسلم بطاقة "كاسونجو" بعد مخاطبة الاتحاد المغربى تسلم مسؤولو الزمالك، البطاقة الدولية الخاصة بالكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، اليوم الخميس، بعد مخاطبة الاتحاد المغربى لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة لإرسال بطاقة اللاعب الذى أنهى إعارته للوداد المغربى خلال الفترة الماضية، لعدم حصوله على مستحقاته المالية بجانب عدم قيده ضمن صفوف الفريق المغربى بعد انتقاله إليه فى الصيف الماضى قبل قطع الإعارة. شاهد.. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة بلاتينيوم فى الثالثة من عصر بعد غد السبت، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على الملعب الوطني بهراري عاصمة زيمبابوي.

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