شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الخميس 9 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك العديد من الأخبار الهامة اليوم اليوم الخميس 9 / 1 / 2020، جاء فى مقدمتها، استبعاد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق من قائمة مباراة زيسكو المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، وكذلك وصول البطاقة الدولية الخاصة بالكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق من الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد انتهاء اعارته لنادي الوداد المغربي.

عبد الله جمعة خارج قائمة الزمالك أمام زيسكو الزامبى

أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قائمة الفريق الأبيض فى مواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى التاسعة مساء غد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المواجهة التى ستقام باستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع.

بعثة زيسكو الزامبى تزور الأهرامات بعد معاينة ملعب مواجهة الزمالك

نظم مسؤولو الزمالك زيارة لبعثة زيسكو الزامبى إلى الأهرامات بناءً على طلبهم، بعد معاينة البعثة لملعب السلام الذى سيستضيف لقاء الفريقين فى التاسعة مساء غد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، التى ستقام بحضور 10 آلاف مشجع، حيث طلبت بعثة الفريق الزامبى زيارة البعثة الإدارية للفريق لمنطقة الأهرامات وهو ما قام مسؤولى الزمالك بتلبيته.

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الزمالك يتسلم بطاقة "كاسونجو" بعد مخاطبة الاتحاد المغربى

تسلم مسؤولو الزمالك، البطاقة الدولية الخاصة بالكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، اليوم الخميس، بعد مخاطبة الاتحاد المغربى لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة لإرسال بطاقة اللاعب الذى أنهى إعارته للوداد المغربى خلال الفترة الماضية، لعدم حصوله على مستحقاته المالية بجانب عدم قيده ضمن صفوف الفريق المغربى بعد انتقاله إليه فى الصيف الماضى قبل قطع الإعارة.

الزمالك بزيه التقليدى وحارسه بالأصفر فى مواجهة "زيسكو" البرتقالى

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبى، عن الفريق الأبيض زيه التقليدي باللون الأبيض في مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها في التاسعة مساء غدا الجمعة باستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ويرتدي حارس مرمى الزمالك زيه باللون الأصفر، في حين يرتدي فريق زيسكو زيه باللون البرتقالي، بينما يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.

زيسكو الزامبى يٌعدل لونه إلى الأخضر فى مواجهة الزمالك

أخطر مسؤولو زيسكو يونايتد الزامبى نظرائهم فى الزمالك، بتعديل لون القمصان من البرتقالى إلى الأخضر فى المواجهة التى ستجمع الفريقان، فى التاسعة من مساء غداً الجمعة باستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ويرتدي الزمالك زيه التقليدى، في حين يرتدي فريق زيسكو زيه باللون الأخضر بدلا من البرتقالي لعدم توافر الزى الأخير لديه كاملا بالقاهرة.