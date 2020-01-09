شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يضرب برشلونة بثلاثية ويتأهل للدور النهائي من بطولة كأس السوبر والان مع التفاصيل

الخميس 9 يناير 2020 تمكن فريق أتلتيكو مدريد من تحقيق الفوز على نظيره برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة. ويتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد. افتتح التسجيل كوكي لمصلحة أتلتيكو مدريد في الدقيقة 46. Advertisements ثم تعادل ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 51. وفي الدقيقة 62 أضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني لبرشلونة. ثم تعادل ألفارو موراتا في الدقيقة 81. قبل أن يضيف أنخيل كوريا الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 86 من عمر اللقاء. وبهذه النتيجة يتأهل أتلتيكو مدريد إلى الدور النهائي لمقابلة ريال مدريد.

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