دورتموند يتحرك للإبقاء على حكيمي

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يعد حكيمي من الأعمدة الرئيسية في تشكيلة بوروسيا دورتموند

يرى تقرير صحفي أن بوروسيا دورتموند بدأ فعلياً التحرك بهدف الإبقاء على لاعبه أشرف حكيمي. "الفريق الأصفر" يرغب في قطع الطريق على غريمه بايرن ميونيخ المهتم بدوره بخدمات الدولي المغربي الواعد.

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بدأ التحرك من أجل الإبقاء على أشرف حكيمي في صفوف الفريق. ويلعب حكيمي في "الفريق الأصفر" منذ 2018 معاراً من ريال مدريد، وتنتهي فترة إعارته نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إدارة بوروسيا دورتموند، تواصلت مؤخراً مع ريال مدريد بهدف تمديد إعارة أشرف حكيمي، حيث يأمل الفريق الألماني في الاستفادة من خدمات الدولي المغربي لأطول فترة ممكنة، لاسيما وأنه من الأعمدة الأساسية في الفريق.

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ويرغب بوروسيا دورتموند في قطع الطريق على بايرن ميونيخ، إذ أبدى النادي البافاري اهتمامه بالحصول على خدمات أشرف حكيمي، والذي يقدم مستويات رائعة للغاية مع بوروسيا دورتموند في المسابقات المحلية والقارية.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، يريد عودة أشرف حكيمي إلى الفريق نهاية الموسم الحالي، فيما عبر الدولي المغربي في أكثر من مرة عن رغبته في العودة إلى "الأبيض الملكي".

يشار إلى أن أشرف حكيمي، فاز قبل أيام بجائزة أفضل لاعب صاعد في القارة الأفريقية لعام 2019. ويعيش الدولي المغربي مرحلة مميزة في مسيرته الكروية، مستفيداً من مهاراته الكبيرة فوق المستطيل الأخضر، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.