سيناريو الرحيل يغزو عقل نجم برشلونة!

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هل اقتربت ساعة رحيل أومتيتي؟

بعد أن أكد في أكثر من مرة رغبته في البقاء ببرشلونة، يبدو أن أحد نجوم النادي الكتالوني قد غيّر موقفه ويفكر في الرحيل عن "البلوغرانا"، وأرسنال الإنجليزي يعد الوجهة الأقرب للاعب برشلونة، حسب تقارير صحفية.

يعيش صامويل أومتيتي فترة صعبة للغاية في برشلونة، فالمدافع الفرنسي الصلب يجلس على دكة بدلاء النادي الكتالوني، ونحس الإصابة المتكررة يطارده بعد أن أبعده عن المستطيل الأخضر لفترات طويلة.

ورغم تأكيد أومتيتي في أكثر من مرة عن رغبته في مواصلة رحلته الكروية مع برشلونة، والكفاح من أجل استعادة رسميته، إلاّ أن المدافع الفرنسي قد اقتنع أخيراً بضرورة تغيير الأجواء، والبحث عن تجربة كروية جديدة.

فقد أوردت شبكة "RMC Sport" الفرنسية أن مدافع "البلوغرانا" صامويل أومتيتي، يدرس احتمال الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي، حيث يعد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هو الوجهة الأقرب لمدافع برشلونة.

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وتابع نفس المصدر أن صامويل أومتيتي قد يلتحق بأرسنال، لاسيما وأن الفريق الإنجليزي يضم في صفوفه المهاجم ألكساندر لاغازيت، الذي يعتبر صديقاً مقرباً من أومتيتي. يشار إلى أن أومتيتي تواجد مؤخراً في ملعب الإمارات بهدف متابعة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، وهو ما عزز أخبار انتقال اللاعب إلى "المدفعجية" في نهاية الموسم.

من جهة أخرى، أوضحت " RMC Sport" أن برشلونة لا ينوي بالمرة الاستغناء عن خدمات صامويل أومتيتي في نهاية الموسم، فالنادي الكتالوني يدرك قيمة مدافعه الفرنسي رغم أنه لا يحصل على دقائق لعب كثيرة.

الجدير ذكره أن صامويل أومتيتي (26 عاماً)، يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2023. وتبلغ قيمة أومتيتي المالية حالياً تقريباً 40 مليون يورو، حسب ما ذكر موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يهتم بأخبار اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.