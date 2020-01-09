شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يطلب تأجيل مواجهة الطلائع بسبب البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، رضاه بعد انتهاء مباراة فريقه مع إنبى بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى عشر للدورى الممتاز، والتى أُقيمت على استاد بتروسبورت.

وأشار «يوسف» إلى أن الالتزام التكتيكى من جانب الفريقين وراء التعادل، وأن المباراة لم تكن سهلة، وكانت «مقفولة» بلغة «الكورة»، انحصر اللعب خلالها فى وسط الملعب أغلب الأحيان.

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وأوضح أن الأداء الدفاعى فى الاتحاد تحسن عن المباراتين السابقتين، وأن فريقه كان يحتاج التركيز فى الجانب الهجومى. وأكد أن المشوار فى الدورى لا يزال طويلًا، وصاحب النفَس الطويل هو مَن سيكون فى المربع الذهبى.

على الجانب المقابل، يسعى مسؤولو الاتحاد السكندرى إلى تأجيل مباراة الفريق مع طلائع الجيش، المحدد لها 20 يناير الجارى، فى الأسبوع الرابع عشر للدورى، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، وذلك بسبب إقامة مباراة زعيم الثغر مع الإسماعيلى فى الإسماعيلية، 24 يناير الجارى، فى إطار منافسات دور الثمانية للبطولة العربية، وكانت مباراة الذهاب بالإسكندرية قد انتهت بفوز الإسماعيلى بهدف محمد الشامى.

من ناحية أخرى، قرر «يوسف» العودة إلى المران بالإسكندرية، اعتبارًا من اليوم الجمعة، بعد الحصول على راحة أمس الخميس، عقب انتهاء مباراة الفريق مع إنبى.

وقرر «يوسف» إقامة معسكر مبكر بأحد الفنادق بالإسكندرية حفاظًا على لاعبيه من الأجواء الممطرة وشديدة البرودة حاليًا نتيجة النوة الممطرة بالإسكندرية وخشية تعرض أى منهم للإصابة بنزلات البرد، كما يهدف المدير الفنى أيضًا من ذلك إلى الحفاظ على أرضية ملعب الاتحاد بسموحة، والذى يؤدى عليه الفريق تدريباته. ويستعد الفريق لمواجهة قوية أمام بيراميدز، تُقام على استاد حرس الحدود بالمكس، وهى المحدد لها الخميس المقبل 16 يناير الجارى.