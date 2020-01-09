شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا فى قائمة الترجى لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الترجى، لمواجهة فيتا كلوبا السبت، ضمن الجولة الرابعة فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، واختار معين الشعبانى، مدرب الترجى، 21 لاعبًا للمباراة، وهم:

معز بن شريفية، رامى الجريدى، صدقى الدبشى، إيهاب المباركى، محمد أمين المسكينى، إلياس الشتى، عبدالقادر بدران، حسين الربيع، محمد على اليعقوبى، شمس الدين الذوادى، هيثم الجوينى.محمد على بن رمضان، عبدالرؤوف بن غيث، فادى بن شوق، يوسف المصراتى، أنيس البدرى، حمدو الهونى، إبراهيم واتارا، طه ياسين الخنيسى، بلال بن ساحة، فوسينى كوليبالى.

وسيكون فريق باب سويقة، محرومًا فى لقاء السبت من خدمات قائد الفريق خليل شمام، وسامح الدربالى، ورائد الدفاع، والغانى كوامى بونسو، لأسباب صحية.

يُذكر أن الترجى يحتل صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط بعد انتصارين على الرجاء المغربى، وشبيبة القبائل، والتعادل مع فيتا كلوب.