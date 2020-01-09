شكرا لقرائتكم سموحة يعلن رحيل التوأم عقب مباراة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ووجة مسئولو سموحه رسالة الى الجهاز الفنى قائلا " التوأم يتقدمان بإستقالتهما من القيادة الفنية للفريق على ان تكون مباراة حرس الحدود القادمة هي الأخيرة لهما مع الفريق، شكراً لكما على كل ما قدمتماه للنادي ونتمنى لكما دوام التوفيق " .

أكد مصدر بنادى سموحة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، اعتذر عن الاستمرار مع الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة مؤكدا أنه من المنتظر، أن يعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن، جلسة مع فرج عامر رئيس نادي سموحة، للإتفاق علي الرحيل وعلى أن تكون المباراة المقبلة للفريق السكندري أمام حرس الحدود، هي الأخيرة، وبعدها ينفصل الطرفين بالتراضي.

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وكان فريق وادى دجلة قد نجح في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على سموحة 3 / 2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة .

اقترب خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك من قيادة فريق سموحة خلال الفترة المقبلة خلفاً للتوأم حسام و إبراهيم حسن بعد تقدمهما بإستقالة مؤخراً من قيادة الفريق.

ويتواجد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق ضمن المرشحين لقيادة فريق سموحة كمدرب عام تحت قيادة خالد جلال بناء على رغبة الأخير الذى يرغب فى التعاون مع جهاز فني قوي ، بينما جاء أسامة نبيه المدرب المساعد في جهاز الفني للمنتخب الوطني سابقًا من ضمن الاسماء الرشحة أيضا لتولى مهمة الفريق السكندرى .