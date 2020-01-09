شكرا لقرائتكم منتخب سيدات الطائرة يفوز على بوتسوانا 3/0 فى ختام تصفيات أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول على نظيره البتسوانى بنتيجة 3 / 0 فى إطار ختام تصفيات أفريقيا التى تستضيفها الكاميرون والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، ليحتل الفراعنة المركز الثالث ويفشلن فى التأهل للاوليمبياد ، فيما تستضيف مصر تصفيات الرجال .

خسر منتخب سيدات الطائرة فى أولى مواجهاته الأحد من نظيره الكينى بنتيجة 3 / 1، قبل أن يفوزن على نيجيريا 3 / 0 أول أمس الثلاثاء ، إلا أن سيدات مصر واجهن الكاميرون فى ثالث لقاءات التصفيات أمس الأربعاء الذى شهد خسارة فتيات الفراعنة 3/0 .

تضم قائمة منتخب مصر فى هذه التصفيات كلاً من اللاعبات ، نهلة سامح ومريم مصطفى ومريم متولى وشروق فؤاد وندى معوض ونورا معوض وفريدة العسقلاتى ونرمين المنشاوى ومايا ممدوح وزينا العلمى وأية النادى وسهيلة وفيق وايسل نديم وأية خالد، تحت قيادة البرازيلى ماركو ويعاونه المدرب أحمد فتحى.

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توجهت بعثة سيدات الطائرة إلى الكاميرون فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث ترأس البعثة هناء حمزة المشرفة على قطاع السيدات فى الإتحاد المصرى للكرة الطائرة.

وبدأ منتخب الرجال التصفيات بمواجهة الجزائر أمس و حقق الفوز بنتيجة 3 / 1 حيث تقام على أرضه بإستاد القاهرة وسط جماهيره، الا انه تلقى هزيمة ثقيلة من تونس بنتيجة 3/0 مساء اليوم .

خاض منتخب السيدات معسكرًا مغلقًا فى البرازيل مؤخرًا، إلا أنه كان من المفترض أن يدخل فى معسكر آخر بسلوفينيا قبل إلغائه.