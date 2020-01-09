شكرا لقرائتكم حادث يخرج سندرلاند من رالي داكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض البريطاني سام سندرلاند بطل رالي دكار في فئة الدراجات النارية عام 2017 لحادث خلال المرحلة الخامسة من السباق في السعودية يوم الخميس والتي فاز بها الأسترالي توبي برايس حامل اللقب زميله في فريق كيه.تي.إم.

وقال منظمون إن المتسابق البالغ عمره "30 عاما" ويقيم في دبي تعرض لإصابات في ظهره وكتفه الأيسر خلال حادث عقب قطعه 187 كيلومترا من 564 كيلومترا مسافة المرحلة من العلا إلى حائل.

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وأضاف المنظمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: الفائز بسباق رالي دكار عام 2017 سام سندرلاند انسحب من السباق في المرحلة الخامسة من نسخة 2020 بسبب حادث. لم يفقد وعيه وأحضره الفريق الطبي الخاص بالسباق على الفور لفحصه.

وتصدر سندرلاند السباق، الذي يقام في الشرق الأوسط لأول مرة بعدما أقيم العقد الماضي في أمريكا الجنوبية، بعد المرحلة الثانية وكان الأسرع الأربعاء قبل أن يتلقى عقوبة زمنية قدرها خمس دقائق بسبب السرعة ليتراجع متسابق كيه.تي.إم إلى المركز الثامن.

وأصبح برايس أول متسابق هذا العام يتوج بلقب مرحلتين لكن الأميركي ريكي برابيك متسابق هوندا عزز صدارته للترتيب العام متقدما بفارق تسع نقاط عن منافسه الأسترالي. وقال برايس: كان يوما جيدا. تقدمنا بقوة في البداية وحاولنا اللحاق بريكي أمامنا. لكنها في المجمل مرحلة جيدة.